21 грудня після заходу можна буде спостерігати "подвійну" систему планет – Юпітера і Сатурна. Вони наблизяться одне до одного на рекордно малу відстань вперше з 1226 року. Явище можна буде побачити в будь-якій точці Землі.

Близьке проходження цих планет спостерігається рідко, тому цю подію можна назвати винятковою, – повідомляє астроном з Університету Райса (США) Патрік Хартіган. Востаннє ці планети зближувалися настільки 4 березня 1226 року.

Цікаво Сувора планета: Ілон Маск пояснив, де житимуть перші поселенці на Марсі

Що відомо

Цей процес вчені спостерігали з літа і прийшли до висновку, що з 16 по 25 грудня Юпітер і Сатурн з позиції земного спостерігача буде розділяти видима відстань менше діаметра Місяця. А ввечері 21 грудня вони зовсім майже "зіллються": відстань не буде перевищувати одну п'яту місячного діаметра. Також буде видно не лише самі планети, але і найбільші їхні супутники.

Зближення газових гігантів у разі гарної погоди можна буде спостерігати в будь-якій точці планети приблизно через годину після заходу сонця в західній частині неба, проте найкраще подію можна буде спостерігати біля екватора.

Якщо не встигнути насолодитися явищем, наступної такої події доведеться чекати до 2080 року, а потім воно повториться не раніше ніж через 300 років.